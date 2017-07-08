Жительница Первоуральска убила новорожденную дочь из-за проблем с деньгами
8 июля 2017, 10:15Происшествия
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В Первоуральске мать расправилась с новорождённой дочерью прямо в роддоме.
Об этом сообщили пользователи соцсети ВКонтакте в одном из сообществ, пишет iReactor. Они рассказали СМИ, что мать положила младенца в полиэтиленовый пакет и спрятала в сушилку для белья. Новорожденная девочка задохнулась.
Труп младенца обнаружила медсестра, которая сразу же вызвала полицейских. Как оказалось, преступница отправилась в свою палату после совершенного деяния. Она призналась, что решилась на убийство из-за проблем с деньгами.
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