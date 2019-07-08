Консул Болгарии попал в ДТП в центре Екатеринбурга
Сегодня, 07:49ПроисшествияФото: Екатеринбург ЧП/ДТП
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В Екатеринбурге 7 июля консул Болгарии попал в ДТП с трамваем, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Teana при повороте не заметил движущийся трамвай, в результате чего произошло столкновение. Трамвай протаранил автомобиль, помяв левый бок иномарки. Инцидент произошел в центре столицы Урала — у Главпочтамта.
За рулем иномарки находился консул Болгарии в Екатеринбурге Петков Пламен. Обстоятельства аварии уточняются. В ДТП никто не пострадал.
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27 июня в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля с правительственными номерами. Оказалось, что на данной машине передвигается заместитель министра экономики региона Надежда Каменская. В момент аварии чиновницы в автомобиле не было.
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