Консул Болгарии попал в ДТП в центре Екатеринбурга

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Teana при повороте не заметил движущийся трамвай, в результате чего произошло столкновение. Трамвай протаранил автомобиль, помяв левый бок иномарки. Инцидент произошел в центре столицы Урала — у Главпочтамта.

За рулем иномарки находился консул Болгарии в Екатеринбурге Петков Пламен. Обстоятельства аварии уточняются. В ДТП никто не пострадал.