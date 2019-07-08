В Екатеринбурге грузчик ударил водителя заточкой и забрал выручку

По версии следствия, подозреваемый работал грузчиком в компании по поставке пива. 4 июня он и 19-летний водитель отправились развозить товар. Выручку в размере 60 тысяч рублей водитель положил в бардачок автомобиля.

В конце смены коллеги решили взять 20-летнего попутчика. По пути домой грузчик попросил высадить его, а когда машина остановилась, достал заточку и ударил ею в шею водителю, однако молодой человек успел подставить руку и получил только порез кисти.

Водитель и попутчик выбежали из машины, а задержанный забрал выручку и скрылся. Полицейские отыскали его в небольшой деревне.