В Екатеринбурге грузчик ударил водителя заточкой и забрал выручку
В Екатеринбурге задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении, сообщает портал Е1.
По версии следствия, подозреваемый работал грузчиком в компании по поставке пива. 4 июня он и 19-летний водитель отправились развозить товар. Выручку в размере 60 тысяч рублей водитель положил в бардачок автомобиля.
В конце смены коллеги решили взять 20-летнего попутчика. По пути домой грузчик попросил высадить его, а когда машина остановилась, достал заточку и ударил ею в шею водителю, однако молодой человек успел подставить руку и получил только порез кисти.
Водитель и попутчик выбежали из машины, а задержанный забрал выручку и скрылся. Полицейские отыскали его в небольшой деревне.
Выяснилось, что подозреваемый семь раз был судим за грабежи. Ранее он нападал на цветочные павильоны. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», наказание по которой подразумевает до десяти лет лишения свободы.