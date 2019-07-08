В Екатеринбурге огромный рекламный баннер рухнул на автобус
Сегодня, 17:56ПроисшествияФото: «Вечерние ведомости»
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В Екатеринбурге два больших рекламных баннера «Иннопрома» упали на автобус с пассажирами, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажир автобуса сообщил, что они направлялись на международную выставку, как неожиданно услышали звук, «который бывает при ДТП». В транспорте находились дети, к счастью, никто не пострадал.
Видео
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Видео: е1.ru
Водителю автобуса пришлось оформлять документы на ДТП.
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