В Екатеринбурге трамвай сбил пешехода

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Сегодня, 8 июля, в Екатеринбурге трамвай 13-го маршрута сбил пешехода. Мужчина в наушниках переходил пути, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам кондуктора, молодой мужчина попал под трамвай, так как шел в наушниках и не заметил приближающийся вагон. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавший переходил пути на запрещающий сигнал светофора.
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Молодого человека госпитализировали в больницу.
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