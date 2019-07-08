В Карпинске родители пожаловались, что в детсаду их дочь заставили съесть еду с пола
Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Карпинске родители дошкольницы пожаловались, что в детском саду № 4 «Золотая рыбка» воспитатель заставила их дочь съесть еду с пола, сообщает интернет-издание Znak.
По словам родителей, педагог отправила девочку за вторым блюдом. На обратном пути ребенок споткнулся и уронил тарелку, после чего воспитатель собрала макароны и котлету с пола и заставила девочку их съесть.
Воспитательнице вынесли дисциплинарное взыскание. По информации Отдела образования администрации Карпинска, педагога наказали из-за того, что ребенок самостоятельно ходил за вторым блюдом. Никто не заставлял девочку есть еду с пола, подчеркнули в ведомстве.
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