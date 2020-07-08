«Был в серых шортах»: девятилетний мальчик играл на пляже под Екатеринбургом и пропал

Сообщается, что ребенок отдыхал на территории пляжа 7 июля, но пропал из поля зрения около пяти часов вечера. Одет мальчик был в серые шорты.

Мордехай Ульфан проживает со своими родителями в Екатеринбурге.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил изданию E1 информацию о случившемся, сообщая, что представители органов внутренних дел анализируют полученные записи с камер наружного наблюдения.

Также Горелых сообщает, что оперативники уголовного розыска вышли на связь с коллегами из регионального МЧС и вызвали водолазов, но уточняется, что к работе они смогут приступить только с наступлением рассвета.

В настоящий момент поисковые мероприятия продолжаются.