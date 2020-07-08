«Был в серых шортах»: девятилетний мальчик играл на пляже под Екатеринбургом и пропал
Девятилетний Мордехай Ульфан пропал во время отдыха с родителями на озере Балтым, сообщает поисковый отряд «Лиза-Алерт», занимающийся поисками мальчика.
Сообщается, что ребенок отдыхал на территории пляжа 7 июля, но пропал из поля зрения около пяти часов вечера. Одет мальчик был в серые шорты.
Мордехай Ульфан проживает со своими родителями в Екатеринбурге.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил изданию E1 информацию о случившемся, сообщая, что представители органов внутренних дел анализируют полученные записи с камер наружного наблюдения.
Также Горелых сообщает, что оперативники уголовного розыска вышли на связь с коллегами из регионального МЧС и вызвали водолазов, но уточняется, что к работе они смогут приступить только с наступлением рассвета.
В настоящий момент поисковые мероприятия продолжаются.
Ранее в центре Нижнего Тагила пропал мальчик. Мама взяла его с собой на собрание в медицинский колледж. После окончания встречи женщина упустила его из виду, и он самостоятельно вышел на территорию рядом с образовательным учреждением. Вечером того же дня он был найден.