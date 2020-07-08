Министр Свердловского правительства Дегтярев находится в реанимации из-за COVID-19
Сегодня, 13:55ПроисшествияФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев на сутки попал в реанимацию больницы № 40, где с начала пандемии занимаются лечением пациентов с коронавирусом, сообщает E1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, у министра временно ухудшилось состояние и потому его перевели в реанимацию. Когда состояние стабилизировалась он был отправлен в профильное инфекционное отделение. На данный момент его состояние расценивается как средней тяжести.
Ранее Дмитрий Дегтярев подтвердил, что у него имеются проблемы со здоровьем, но не уточнял какие именно. По данным издания у него было подозрение на коронавирус.
Ранее стало известно о том, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько находится на самоизоляции с подозрением на инфекцию.
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