Министр Свердловского правительства Дегтярев находится в реанимации из-за COVID-19

По его словам, у министра временно ухудшилось состояние и потому его перевели в реанимацию. Когда состояние стабилизировалась он был отправлен в профильное инфекционное отделение. На данный момент его состояние расценивается как средней тяжести.

Ранее Дмитрий Дегтярев подтвердил, что у него имеются проблемы со здоровьем, но не уточнял какие именно. По данным издания у него было подозрение на коронавирус.