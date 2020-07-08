Пропавший на озере Балтым с пляжа девятилетний мальчик найден мертвым
Сегодня, 15:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Водолазы нашли тело мальчика, который накануне вечером пропал на пляже озера «Балтым», под одним из пирсов, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал изданию, что поисковые мероприятия завершены, а точная причина гибели будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В СУ СКР по Свердловской области изданию сообщили, что на данный момент продолжается доследственная проверка, а также ожидается прибытие судмедэксперта.
Напомним, накануне вечером в полицию обратились родители пропавшего мальчика. Они сообщили, что мальчик играл на пляже, а потом пропал. В поисках участвовала полиция, СКР волонтеры, МЧС и водолазы.
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