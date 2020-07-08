Пропавший на озере Балтым с пляжа девятилетний мальчик найден мертвым

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал изданию, что поисковые мероприятия завершены, а точная причина гибели будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В СУ СКР по Свердловской области изданию сообщили, что на данный момент продолжается доследственная проверка, а также ожидается прибытие судмедэксперта.