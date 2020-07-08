В Нижнем Тагиле ДТП с тремя иномарками вылилось в уголовное дело

На следующий день после ДТП, хозяйка автомобиля пришла в отделение полиции и заявила об угоне ее машины и совершение на ней ДТП. Затем ГИБДД обнаружила человека, находящего за рулем в момент аварии. Им оказался местный житель, которых находился в любовных отношениях с заявительницей. Выяснилось, что в состоянии опьянения он решил покататься на автомобиле женщины, но разбил его. Женщина заявила об угоне, чтобы помочь виновнику ДТП избежать ответственности за содеянное.