В Нижнем Тагиле ДТП с тремя иномарками вылилось в уголовное дело
Инцидент, произошедший шестого июля в Дзержинском районе, обернулся уголовным делом для женщины, которая владеет автомобилем Оpel, и лишением прав для мужчины, который управляя этим автомобилем в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП, сообщают ИА «Все Новости».
На следующий день после ДТП, хозяйка автомобиля пришла в отделение полиции и заявила об угоне ее машины и совершение на ней ДТП. Затем ГИБДД обнаружила человека, находящего за рулем в момент аварии. Им оказался местный житель, которых находился в любовных отношениях с заявительницей. Выяснилось, что в состоянии опьянения он решил покататься на автомобиле женщины, но разбил его. Женщина заявила об угоне, чтобы помочь виновнику ДТП избежать ответственности за содеянное.
Напомним, что авария произошла в ночь на понедельник шестого июля у дома № 56 по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе города. Тогда водитель серо-синего Opel не справился с управлением и допустил столкновение с красным Opel, который столкнулся с рядом стоящим автомобилем Renault. Виновник аварии вскоре скрылся с места совершения правонарушения.
Таким образом, на 26-летнюю женщину возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Наказание по данной статье подразумевает до двух лет колонии. Виновник аварии лишен водительского удостоверения на один год.