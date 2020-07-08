В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку из-за покусавшей 7-летнюю девочку собаки

По предварительным данным, 6 июля 2020 года, предположительно безнадзорная собака напала на девочку, когда она выходила из дома на улице Карла Либкнехта, 41. У ребенка диагностированы рваные раны подбородка и шеи.

При этом, у пострадавшей сильный испуг. На данный момент ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак.

По предварительной информации, администрация города заключила контракт на отлов безнадзорных животных с ООО «Специализированная служба». Прокуратурой уже запрошена информация в администрации муниципалитета для выяснения, действительно ли заключен контракт, а также документы об исполнении его условий.

При наличии действующего контракта прокуратурой будет дана правовая оценка работе подрядчика по исполнению условий.

Ранее TagilCity.ru рассказывал, насколько гуманным для собак и людей является программа ОСВВ, которая используется в качестве основного способа борьбы с бездомными животными.