В Нижнем Тагиле умерла медик Демидовской больницы с подтвержденным коронавирусом

Тагильчанка ушла из жизни 7 июля в возрасте 60 лет. Родственники женщины рассказали, что тест на коронавирус у нее был положительным. Несколько дней она находилась на аппарате ИВЛ.

Также коронавирус был подтвержден у ее невестки, которая находится в больнице. В оперштабе не стали давать комментарии, сославшись на врачебную тайну. В Демидовской больнице подтвердили смерть медсестры, уточнив при этом, что в медучреждении больше никто из медиков не болеет коронавирусом. По их сведениям, женщина заразилась, когда находилась в отпуске. Родственники Ольги Соловьевой не отрицают эту информацию.