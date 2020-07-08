В Нижнем Тагиле умерла медик Демидовской больницы с подтвержденным коронавирусом
Сегодня, 22:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле скончалась медсестра Демидовской больницы Ольга Соловьева. У нее был подтвержден коронавирус, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Тагильчанка ушла из жизни 7 июля в возрасте 60 лет. Родственники женщины рассказали, что тест на коронавирус у нее был положительным. Несколько дней она находилась на аппарате ИВЛ.
Также коронавирус был подтвержден у ее невестки, которая находится в больнице. В оперштабе не стали давать комментарии, сославшись на врачебную тайну. В Демидовской больнице подтвердили смерть медсестры, уточнив при этом, что в медучреждении больше никто из медиков не болеет коронавирусом. По их сведениям, женщина заразилась, когда находилась в отпуске. Родственники Ольги Соловьевой не отрицают эту информацию.
По информации издания, ранее в Нижнем Тагиле скончался терапевт УКЛРЦ Александр Маслов.
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