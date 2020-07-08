В Нижнем Тагиле в один день пропали два пенсионера

В Нижнем Тагиле 7 июля пропали два пенсионера, проживающих в Дзержинском районе, пишет ИА «Все новости».
73-летнюю Галина Гуйванюк последний раз видели в районе Девятого поселка. Ранее она уже пропадала, однако ее удавалось вернуть домой. Женщина нуждается в медицинском наблюдении. В день пропажи она была одета в красное платье в цветочек, босоножки, белую панаму. Ее рост 155 см, волосы седые, глаза серо-зеленые.
80-летний Ефим Орлов во вторник пошел за грибами в лес за садами на Исинском тракте. 8 июля его супруга обратилась с заявлением о пропаже в ОП № 17. Днем пенсионера искали волонтеры поискового отряда «Скорпион» и полицейские с собакой. Усложняет поиски то, что мужчина плохо слышит и может не отозваться на зов. Он был одет в черно-зеленую рубашку с коротким рукавом, синие джинсы, черные полусапоги. На голове — серая фуражка. Рост пропавшего 170 см.
В Нижнем Тагиле также ведутся поиски 81-летней Таисии Киселевой, которая ушла из дома 2 июля. Сегодня поисковики рассказали, что след, который взяла собака во время поисков, обрывается на берегу реки.