В Нижнем Тагиле в один день пропали два пенсионера

73-летнюю Галина Гуйванюк последний раз видели в районе Девятого поселка. Ранее она уже пропадала, однако ее удавалось вернуть домой. Женщина нуждается в медицинском наблюдении. В день пропажи она была одета в красное платье в цветочек, босоножки, белую панаму. Ее рост 155 см, волосы седые, глаза серо-зеленые.

80-летний Ефим Орлов во вторник пошел за грибами в лес за садами на Исинском тракте. 8 июля его супруга обратилась с заявлением о пропаже в ОП № 17. Днем пенсионера искали волонтеры поискового отряда «Скорпион» и полицейские с собакой. Усложняет поиски то, что мужчина плохо слышит и может не отозваться на зов. Он был одет в черно-зеленую рубашку с коротким рукавом, синие джинсы, черные полусапоги. На голове — серая фуражка. Рост пропавшего 170 см.