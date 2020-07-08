В Нижнем Тагиле в одном из цехов «ЕВРАЗ-НТМК» произошла вспышка коронавируса

По его словам, один из слесарей ушел на выходной, а затем на больничный. Он никому не сообщал о своем состоянии, а также симптомах коронавируса. В результате это привело к массовому заражению в одном цехе, а эпицентр располагается в механической службе.

Тестирование на выявление коронавируса прошли 1380 сотрудников цеха. В результате получено много положительных результатов. Кроме того, у 24 сотрудников были выявлены антитела, что означает, что они были бессимптомными переносчиками инфекции. Руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов считает, что основной причиной массовой заболеваемости стало нарушение регламентов, а также недооценка руководством цеха возможных рисков.

В пресс-службе предприятия сообщили, что цех работает в штатном режиме, а на всех производственных территориях проведена обработка. Отмечается, что заболевшие находятся либо в лечебных учреждениях, либо на самоизоляции при протекании инфекции без симптомов.