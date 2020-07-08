Звонили весь день: жительница Екатеринбурга умерла, не дождавшись приезда скорой
В Екатеринбурге 63-летняя женщина умерла, не дождавшись приезда скорой помощи. Родственники рассказали, что ждали скорую более пяти часов, пишет Е1.
Со слов племянника умершей, неделю назад у нее заболел живот, открылась рвота. 1 июля в 22.00 ей вызвали скорую, но она приехала лишь днем 2 июля. К этому времени женщине стало лучше, и она отказалась ложиться в больницу, решив, что ее беспокоит поджелудочная железа.
3 июля к ней пришел участковый врач, который предположил, что у женщины проблемы с почками.
В тот момент она уже невнятно говорила, но еще можно было что-то разобрать. Терапевт посоветовала чаще звонить в скорую и ушла, рассказывает племянник умершей.
В этот день мужчина звонил в скорую и просил, чтобы машина приехала быстрее. Скорая приехала к вечеру, через 15 минут после того, как женщина умерла. Проведённая экспертиза показала, что она скончалась от перитонита и язвы желудка с прободением.
Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял о высокой нагрузке на бригады скорой помощи из-за пандемии коронавируса. Жители города жаловались на то, что в скорую приходится дозваниваться по 15 минут.