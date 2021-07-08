15 тысяч рублей «подарил» тагильчанин фейковому интернет-магазину

15 тысяч рублей «подарил» тагильчанин фейковому интернет-магазину
15 тысяч рублей «подарил» тагильчанин фейковому интернет-магазину
Сегодня, 19:24ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Тагильчанин купил газонокосилку за 15 тысяч рублей в фальшивом интернет-магазине, только о том, что магазин фейковый, покупатель узнал лишь тогда, когда сайт магазина оказался заблокированным. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В конце мая тагильчанин решил заказать газонокосилку для сада. Для покупки выбрал сайт по продаже инструмента с приемлемой ценой и сразу оплатил стоимость покупки банковской карточкой, сообщает ИА «Все новости». Товар должен был прийти посылкой. Только позднее на электронную почту пришло уведомление об отмене заказа, а средства на счёт не вернулись.

Менеджеры интернет-маркета не реагировали на обращения, а затем сайт и вовсе был заблокирован. Тагильчанин написал заявление в полицию, где возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Как оказалось, жертвами поддельного сайта по продаже садового инструмента, который для покупки выбрал тагильчанин, стали десятки жителей разных регионов России. Удобный интерфейс и низкие цены онлайн-магазина привлекли не мало покупателей, основной поток заказов пришёлся на март–июнь 2021.

Эксперты по кибер-безопасности рекомендуют в первую очередь обращать внимание на стоимость товаров в интернет-магазинах. Цены ниже рыночных сразу должны вызвать подозрение.

Напомним, жителю Екатеринбурга не стали возвращать деньги за приобретенный ранее товар, который оказался некачественным. Екатеринбуржец купил колье в магазине «Твой личный ювелир».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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