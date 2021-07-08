35-летняя многодетная мать скончалась во время родов в Первоуральске

35-летняя многодетная мать скончалась во время родов в Первоуральске
35-летняя многодетная мать скончалась во время родов в Первоуральске
Сегодня, 09:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мать пятерых детей умерла во время родов в перинатальном центре Первоуральска, куда её доставили из Ревды.

35-летняя женщина должна была родить пятого ребёнка. Он появился на свет здоровым. У женщины же началось послеродовое кровотечение, пишет Е1.

Врачи пытались её спасти, но не удалось. Мать пятерых детей скончалась.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту смерти женщины.

Напомним, в 2019 году в родах умерла 22-летняя девушка. У неё возникло редкое осложнение — выворот матки. Родственники погибшей обвинили в произошедшем акушерку, которая вела роды. Первая медэкспертиза в Ханты-Мансийске подтвердила вину медика, но вторая в Екатеринбурге не увидела связи между смертью матери и действиями врача. В связи с этим 25 февраля 2021 года суд Нижних Серег оправдал обвиняемую.

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Свердловская областьпроисшествиеПервоуральскперинатальный центрроды
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