Семилетний мальчик на самокате попал под колеса на «зебре» в Заречном

80-летняя пенсионерка, управляя Hyundai, допустила наезд на 7-летнего мальчика на самокате, пересекающего дорогу по «зебре» в Заречном. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области заявили, что мальчик выжил «только по счастливой случайности». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что даже «лежачий полицейский» не сумел предотвратить наезд. Мальчик попал под днище автомобиля. На данный момент по факту инцидента проводится проверка, сообщает Znak. В ходе также будут оценены сотрудники медицинской организации, выдавшей водительское удостоверение пожилому водителю. Видео: Znak.com Напомним, 22 июня пересекавшая дорогу 13-летняя девочка на электросамокате угодила под колеса Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе в Первоуральске и с травмами была госпитализирована на карете «скорой помощи». 13-летняя девочка на самокате угодила под колеса иномарки на «зебре» в Первоуральске

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