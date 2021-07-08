Семилетний мальчик на самокате попал под колеса на «зебре» в Заречном

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области заявили, что мальчик выжил «только по счастливой случайности». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что даже «лежачий полицейский» не сумел предотвратить наезд. Мальчик попал под днище автомобиля.
На данный момент по факту инцидента проводится проверка, сообщает Znak. В ходе также будут оценены сотрудники медицинской организации, выдавшей водительское удостоверение пожилому водителю.
Напомним, 22 июня пересекавшая дорогу 13-летняя девочка на электросамокате угодила под колеса Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе в Первоуральске и с травмами была госпитализирована на карете «скорой помощи».