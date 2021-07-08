Семилетний мальчик на самокате попал под колеса на «зебре» в Заречном

Семилетний мальчик на самокате попал под колеса на «зебре» в Заречном
Семилетний мальчик на самокате попал под колеса на «зебре» в Заречном
Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
80-летняя пенсионерка, управляя Hyundai, допустила наезд на 7-летнего мальчика на самокате, пересекающего дорогу по «зебре» в Заречном. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области заявили, что мальчик выжил «только по счастливой случайности». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что даже «лежачий полицейский» не сумел предотвратить наезд. Мальчик попал под днище автомобиля.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка, сообщает Znak. В ходе также будут оценены сотрудники медицинской организации, выдавшей водительское удостоверение пожилому водителю.

Видео:Znak.com

Напомним, 22 июня пересекавшая дорогу 13-летняя девочка на электросамокате угодила под колеса Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе в Первоуральске и с травмами была госпитализирована на карете «скорой помощи».

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