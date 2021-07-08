Частный дом и автомобиль подожгли неизвестные за сутки в Нижнем Тагиле

Частный дом и автомобиль подожгли неизвестные за сутки в Нижнем Тагиле
Частный дом и автомобиль подожгли неизвестные за сутки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
За сутки с 7 по 8 июля два поджога зарегистрировано в Нижнем Тагиле. В результате сгорела стена садового дома, а также автомобиль «ВАЗ-2114», сообщает Отдел надзорной деятельности.

Первый пожар случился 7 июля. Сообщение поступило диспетчеру около 21.52. В коллективном саду № 3 УВЗ на площади один квадратный метр загорелась стена частного садового дома.

В 2.32 поступил сигнал о возгорании на улице Зеленстроевская, 2. Там на площади в два квадратных метра был поврежден моторный отсек «ВАЗ-2114». В машине ночью сработала сигнализация. Когда владелец ее услышал, автомобиль уже горел.

Фото:Отдел надзорной деятельности

Напомним, 8 июля в поселке Черноисточинск на улице Тургенева, 10 сгорел частный дом. По словам очевидцев, все обошлось без пострадавших.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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