Частный дом и автомобиль подожгли неизвестные за сутки в Нижнем Тагиле

За сутки с 7 по 8 июля два поджога зарегистрировано в Нижнем Тагиле. В результате сгорела стена садового дома, а также автомобиль «ВАЗ-2114», сообщает Отдел надзорной деятельности.

Первый пожар случился 7 июля. Сообщение поступило диспетчеру около 21.52. В коллективном саду № 3 УВЗ на площади один квадратный метр загорелась стена частного садового дома. В 2.32 поступил сигнал о возгорании на улице Зеленстроевская, 2. Там на площади в два квадратных метра был поврежден моторный отсек «ВАЗ-2114». В машине ночью сработала сигнализация. Когда владелец ее услышал, автомобиль уже горел. Фото: Отдел надзорной деятельности Напомним, 8 июля в поселке Черноисточинск на улице Тургенева, 10 сгорел частный дом. По словам очевидцев, все обошлось без пострадавших. Жилой дом сгорел на улице Тургенева в Черноисточинске под Нижним Тагилом

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