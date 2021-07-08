Дачные участки в Верхней Салде покрылись мазутом после затопления

Вода вымыла нефтепродукты, которые пропитали почву на территории старого металлургического завода, считают местные жители. Заводская дамба была размыта, и потоки прошли там, где раньше находились цеха, пишет Е1.
Также загрязнения есть и выше по течению, в домах, стоящих возле Верхнесалдинского водохранилища.
По словам одного из жителей, вся земля сейчас у многих в мазуте. На его участке забор тоже в нефтепродуктах. Спасатели, осмотревшие территорию, сказали, что не могут ничего сделать.
Напомним, на днях в Верхней Салде из-за продолжительного обильного ливня произошло затопление многих придомовых участков и жилых домов. В городе был объявлен режим ЧС.