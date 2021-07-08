Лишенный детей тагильчанин Максимов обвинил пасынка в подбрасывании наркотиков

Сергей Максимов, у которого забрали троих детей органы опеки, написал заявление в полицию на Владислава Белевича — сына покойной жены Максимова от первого брака. Мужчина утверждает, что Владислав подкинул ему наркотические вещества. Родственники Белевича и сам совершеннолетний с этим не согласны.

Сегодня в 10:30 к отцу молодого человека приехал сотрудник уголовного розыска. Полицейский сообщил, что не может дозвониться до Белевича, которому нужно подписать документы в отделении полиции № 17 в Нижнем Тагиле, какие именно документы он не уточник, рассказала тетя Владислава. Владу никто не звонил, его сразу увезли к заместителю начальника полиции. Никаких документов ему подписывать не нужно было, его везли на допрос, как подозреваемого в совершении преступления по 228 — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»,сообщила TagilCity.ru тетя мальчика Наталья. Владислав Белевич Фото: tagilcity.ru Близкие Владислава утверждают, что молодой человек не подкидывал наркотики Максимову. По их версии, в конце января молодой человек вернулся в свою комнату в квартире, в которой проживает Сергей Максимов, и обнаружил мужчину в неадекватном состоянии. Тогда в квартире он нашел сверток с каким-то веществом и вызвал полицию. Максимова задержали, он стал утверждать, что этот сверток ему подкинули. Никаких доказательств кроме слов у него нет, делится женщина. Сергей Максимов заявил редакции TagilCity.ru, что наркотики он не употребляет, а содержимое в свертке вещество, найденное в его квартире, ему не принадлежало. Меня вызывали на полиграф, я его прошел, а Владислав отказался, что было в пакетике, который он мне подкинул, я не знаю. На него будет заведено уголовное дело, рассказал в беседе с TagilCity.ru Сергей Максимов. Сергей Максимов Фото: tagilcity.ru Журналистом TagilCity.ru будет направлен запрос в МУ МВД «Нижнетагильское» для выяснения подробностей дела. Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены 4 Фото Редакция TagilCity.ru побывала в квартире Сергея Максимова, в которой он проживал с детьми после смерти супруги.

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