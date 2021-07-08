Лишенный детей тагильчанин Максимов обвинил пасынка в подбрасывании наркотиков

Сегодня в 10:30 к отцу молодого человека приехал сотрудник уголовного розыска. Полицейский сообщил, что не может дозвониться до Белевича, которому нужно подписать документы в отделении полиции № 17 в Нижнем Тагиле, какие именно документы он не уточник, рассказала тетя Владислава.
Владу никто не звонил, его сразу увезли к заместителю начальника полиции. Никаких документов ему подписывать не нужно было, его везли на допрос, как подозреваемого в совершении преступления по 228 — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»,сообщила TagilCity.ru тетя мальчика Наталья.
Близкие Владислава утверждают, что молодой человек не подкидывал наркотики Максимову. По их версии, в конце января молодой человек вернулся в свою комнату в квартире, в которой проживает Сергей Максимов, и обнаружил мужчину в неадекватном состоянии.
Тогда в квартире он нашел сверток с каким-то веществом и вызвал полицию. Максимова задержали, он стал утверждать, что этот сверток ему подкинули. Никаких доказательств кроме слов у него нет, делится женщина.
Сергей Максимов заявил редакции TagilCity.ru, что наркотики он не употребляет, а содержимое в свертке вещество, найденное в его квартире, ему не принадлежало.
Меня вызывали на полиграф, я его прошел, а Владислав отказался, что было в пакетике, который он мне подкинул, я не знаю. На него будет заведено уголовное дело, рассказал в беседе с TagilCity.ru Сергей Максимов.
Журналистом TagilCity.ru будет направлен запрос в МУ МВД «Нижнетагильское» для выяснения подробностей дела.