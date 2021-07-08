Мраморная плита найдена на месте захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный» в Тагиле

Строители временно приостановили работу на объекте в Нижнем Тагиле, так как на данный момент нет точных данных о найденном захоронении.
Да, во время производства работ нашли мраморную плиту, специалисты будут разбираться, что это за находка,подтвердили TagilCity.ru в мэрии города.
Напомним, под Выйско-Никольской церковью, которая была построена в 1835 году, располагается родовая усыпальница династии Демидовых.
В фамильном склепе захоронено семь человек: Николай Никитич Демидов, Александра Николаевна Демидова, Николай Николаевич Демидов, Никита Павлович Демидов, Мария Елимовна Демидова-Мещерская, Павел Николаевич Демидов и Павел Павлович Демидов.
Первым в склеп положили Николая Никитича Демидова, который умер 18 апреля 1828 года во Флоренции.