Мраморная плита найдена на месте захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный» в Тагиле

Предположительно старинный склеп с осколками мрамора найден во время реконструкционных работ в сквере за дворцом культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле 8 июля 2021 года. На этом месте находится родовая усыпальница Демидовых - известных российских промышленников.

Строители временно приостановили работу на объекте в Нижнем Тагиле, так как на данный момент нет точных данных о найденном захоронении. Да, во время производства работ нашли мраморную плиту, специалисты будут разбираться, что это за находка,подтвердили TagilCity.ru в мэрии города. Фото: tagilcity.ru Напомним, под Выйско-Никольской церковью, которая была построена в 1835 году, располагается родовая усыпальница династии Демидовых. Видео: tagilcity.ru В фамильном склепе захоронено семь человек: Николай Никитич Демидов, Александра Николаевна Демидова, Николай Николаевич Демидов, Никита Павлович Демидов, Мария Елимовна Демидова-Мещерская, Павел Николаевич Демидов и Павел Павлович Демидов. Первым в склеп положили Николая Никитича Демидова, который умер 18 апреля 1828 года во Флоренции. Нижний Тагил получит средства на восстановление воинских захоронений

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