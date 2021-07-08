Мраморная плита найдена на месте захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный» в Тагиле

Мраморная плита найдена на месте захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный» в Тагиле
Мраморная плита найдена на месте захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный» в Тагиле
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Предположительно старинный склеп с осколками мрамора найден во время реконструкционных работ в сквере за дворцом культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле 8 июля 2021 года. На этом месте находится родовая усыпальница Демидовых - известных российских промышленников.

Строители временно приостановили работу на объекте в Нижнем Тагиле, так как на данный момент нет точных данных о найденном захоронении.

Да, во время производства работ нашли мраморную плиту, специалисты будут разбираться, что это за находка,подтвердили TagilCity.ru в мэрии города.

Фото:tagilcity.ru

Напомним, под Выйско-Никольской церковью, которая была построена в 1835 году, располагается родовая усыпальница династии Демидовых.

Видео:tagilcity.ru

В фамильном склепе захоронено семь человек: Николай Никитич Демидов, Александра Николаевна Демидова, Николай Николаевич Демидов, Никита Павлович Демидов, Мария Елимовна Демидова-Мещерская, Павел Николаевич Демидов и Павел Павлович Демидов.

Первым в склеп положили Николая Никитича Демидова, который умер 18 апреля 1828 года во Флоренции.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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