Потерявшийся мужчина в Лесном найден с помощью полицейской сирены

Потерявшийся мужчина в Лесном найден с помощью полицейской сирены
Потерявшийся мужчина в Лесном найден с помощью полицейской сирены
Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Заблудившийся грибник из города Лесной был спасён при помощи сирены. Звонок в спасательную службу от потерявшегося поступил уже после того, как на улице стемнело.

Спасательная операция проходила в течение всей ночи на дальней стороне пруда. С помощью звуков сирены спасатели и полицейские помогали ориентироваться в лесу заблудившемуся мужчине, пишет Е1.

По телефону грибник отвечал, что слышит сирену, но потом он перестал отвечать на звонки и всю ночь не мог выйти из леса.

Утром операция продолжилась. Около девяти часов мужчина вышел к спасателям и был отправлен домой.

Напомним, 2 июля 2021 года 24-летняя девушка заблудилась в лесу под Североуральском. Тем вечером она решила пройти на праздник через местную «Тропу здоровья» и пропала. Она сама позвонила и сказала, что потерялась. Девушку искали с собаками и квадрокоптером, однако найти её пока не удалось.

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