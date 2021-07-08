Потерявшийся мужчина в Лесном найден с помощью полицейской сирены

Заблудившийся грибник из города Лесной был спасён при помощи сирены. Звонок в спасательную службу от потерявшегося поступил уже после того, как на улице стемнело.

Спасательная операция проходила в течение всей ночи на дальней стороне пруда. С помощью звуков сирены спасатели и полицейские помогали ориентироваться в лесу заблудившемуся мужчине, пишет Е1. По телефону грибник отвечал, что слышит сирену, но потом он перестал отвечать на звонки и всю ночь не мог выйти из леса. Утром операция продолжилась. Около девяти часов мужчина вышел к спасателям и был отправлен домой. Напомним, 2 июля 2021 года 24-летняя девушка заблудилась в лесу под Североуральском. Тем вечером она решила пройти на праздник через местную «Тропу здоровья» и пропала. Она сама позвонила и сказала, что потерялась. Девушку искали с собаками и квадрокоптером, однако найти её пока не удалось. Пропавшую девушку ищут четвёртые сутки в лесу под Североуральском

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