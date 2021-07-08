Школьник умер после тренировки по боксу в Первоуральске

Подросток пришел на тренировку в Дом культуры «Строитель». После занятия он почувствовал себя плохо. Мальчик потерял сознание и больше не пришел в себя, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за причинение смерит по неосторожности. Однако обвинение пока никому не предъявлялось.
По данным издания, несовершеннолетний потерял сознание в раздевалке, ему была вызвана скорая помощь. По пути в больницу в машине «скорой помощи» он скончался.
Напомним, 11 мая 2021 года скончался еще один спортсмен экс-защитник ХК Автомобилист» Владислав Егин. Ему было 34 года. Причиной стали последствия перенесенного коронавируса.