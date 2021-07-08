Школьник умер после тренировки по боксу в Первоуральске

Подросток пришел на тренировку в Дом культуры «Строитель». После занятия он почувствовал себя плохо. Мальчик потерял сознание и больше не пришел в себя, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.