Школьник умер после тренировки по боксу в Первоуральске

Школьник умер после тренировки по боксу в Первоуральске
Школьник умер после тренировки по боксу в Первоуральске
Сегодня, 20:30ПроисшествияФото: pixabay.com
16-летний школьник скончался после тренировки по боксу в Первоуральске. Это случилось утром 6 июля.

Подросток пришел на тренировку в Дом культуры «Строитель». После занятия он почувствовал себя плохо. Мальчик потерял сознание и больше не пришел в себя, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за причинение смерит по неосторожности. Однако обвинение пока никому не предъявлялось.

По данным издания, несовершеннолетний потерял сознание в раздевалке, ему была вызвана скорая помощь. По пути в больницу в машине «скорой помощи» он скончался.

Напомним, 11 мая 2021 года скончался еще один спортсмен экс-защитник ХК Автомобилист» Владислав Егин. Ему было 34 года. Причиной стали последствия перенесенного коронавируса.

спортсмертьПервоуральскбокс
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