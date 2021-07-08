Свердловчанку с ребенком выгнали из автобуса COVID-диссиденты за просьбу надеть маски

Жительницу Новоуральска вместе с ребёнком выгнали из городского автобуса за то, что она попросила надеть окружающих маски.

Инцидент произошел на маршруте № 76. Как сообщила пострадавшая изданию Ура.ру, она зашла с ребенком в салон и увидела, что практически все пассажиры находятся без масок. Женщина обратила внимание на то, что согласно приказу губернатора в общественных местах запрещено находиться без маски. На данное замечание в её адрес посыпались проклятья и нецензурная брань. Теперь она собирается найти начальника маршрутки и потребовать наказания для водителя, который пренебрег указом. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что в регионе появился новый штамм коронавируса. Он протекает дольше и тяжелее, чем предыдущий. Губернатор Свердловской области предупредил об опасности нового штамма коронавируса

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