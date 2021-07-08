Свердловчанку с ребенком выгнали из автобуса COVID-диссиденты за просьбу надеть маски

Свердловчанку с ребенком выгнали из автобуса COVID-диссиденты за просьбу надеть маски
Свердловчанку с ребенком выгнали из автобуса COVID-диссиденты за просьбу надеть маски
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительницу Новоуральска вместе с ребёнком выгнали из городского автобуса за то, что она попросила надеть окружающих маски.

Инцидент произошел на маршруте № 76. Как сообщила пострадавшая изданию Ура.ру, она зашла с ребенком в салон и увидела, что практически все пассажиры находятся без масок.

Женщина обратила внимание на то, что согласно приказу губернатора в общественных местах запрещено находиться без маски. На данное замечание в её адрес посыпались проклятья и нецензурная брань.

Теперь она собирается найти начальника маршрутки и потребовать наказания для водителя, который пренебрег указом.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что в регионе появился новый штамм коронавируса. Он протекает дольше и тяжелее, чем предыдущий.

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Свердловская областьавтобусНовоуральсккоронавирус
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