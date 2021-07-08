Труп пожилой женщины обнаружен в реке Исеть в Екатеринбурге

Труп женщины обнаружен у моста на улице Горького. Выезжавшие на место происшествия сотрудники территориального ОВД установили, что погибшей является местная жительница 1936 года рождения, проживавшая на улице Мамина-Сибиряка.
Сыщики вызвали ее сына, он ее опознал. Собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия решения в региональный следственный комитет,сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
В СКР в свою очередь редакции пояснили, что по предварительным данным, смерть пенсионерки не носит криминальный характер.
Проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия и тела умершей. По материалу проверки проводятся опросы очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение,пояснили в пресс-службе СКР Свердловской области.
Напомним, 25-летний парень, приехавший из Кургана, утонул на озере Балтым в Свердловской области 3 июля 2021 года.