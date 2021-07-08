Труп пожилой женщины обнаружен в реке Исеть в Екатеринбурге

Проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия и тела умершей. По материалу проверки проводятся опросы очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение,пояснили в пресс-службе СКР Свердловской области.