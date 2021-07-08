Врачи объяснили причину смерти 35-летней многодетной матери в Первоуральске

В Городской больнице Первоуральска объяснили смерть многодетной матери, которая произошла после того, как женщина родила своего пятого ребенка. По мнению медиков, смерть случилась из-за стечения обстоятельств.

Женщина поступила в центр 2 июля. Накануне родов врачи решили проводить кесарево сечение. У них были сомнения из-за состояния свердловчанки. 5 июля женщина родила здоровую девочку, однако после этого у нее открылось обширное кровотечение, которое пытались остановить хирурги. Из-за потери крови начали отказывать жизненно важные органы: мозг и почки. Ее перевели на ИВЛ, и к вечеру состояние пациентки получилось стабилизировать, сообщает Е1. Такое массированное кровотечение — это не ошибка врачей, а стечение многочисленных факторов. Все очень индивидуально, и львиную долю берет на себя генетическая составляющая,рассказал главный врач больницы Виктор Долгушин. Он отметил, что также фактором риска стали многочисленные роды, поскольку организму нужно время для того, чтобы восстановиться. Для того, чтобы перевести свердловчанку в Свердловскую областную больницу, из Екатеринбурга прибыли врачи центра медицины катастроф. Однако ее показатели вновь ухудшились, поэтому транспортировка стала невозможна. Врачи оперировали женщину на месте, но 6 июля она умерла. Мы боролись до последнего. Была настолько массивная кровопотеря, которая и привела к летальному исходу,подчеркнул Виктор Долгушин. Напомним, сейчас следственный комитет и областной Минздрав проводит проверку по факту смерти многодетной матери. 35-летняя многодетная мать скончалась во время родов в Первоуральске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter