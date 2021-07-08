«Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле

«Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле
«Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:29ПроисшествияФото: группа «ЧП Нижний Тагил»
Молодой человек обманным путем похитил у ребенка велосипед 6 июля во дворе дома № 137 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле.

По словам мамы пострадавшего мальчика, парень, назвавшись Ильей, попросил прокатиться у ребенка на велосипеде, сделал два круга, а после скрылся в неизвестном направлении.

Ребенок очень расстроен, так как копил на велик и катался всего лишь один месяц на нем. Будет обидно, если этот «человек» покатается и бросит его,рассказала мама мальчика в группе «ЧП Нижний Тагил».

Редакции TagilCity.ru тагильчанка сообщила, что написала заявление в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» в свою очередь сообщили редакции, что подозреваемый в краже был задержан в этот же день сотрудниками уголовного возраста. Им оказался 17-летний тагильчанин, который совершал подобные действия уже не в первый раз. Подросток стоит на профилактическом учете.

Сейчас в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Велосипед стоимость примерно 10 тысяч рублей изъят и возвращен владельцу,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе полиции.

Напомним, в супермаркете «Лента» по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле по подозрению в краже средств личной гигиены почти на 10 тысяч рублей были задержаны 36-летний мужчина и 24-летняя женщина.

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ЭксклюзивНижний Тагил
кражавелосипедНижний Тагил
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