Ночная гонка закончилась серьезной аварией под Нижним Тагилом (ФОТО)

Пользователи паблика «Типичный тагильчанин» рассказывают, что пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС, которые преследовали злостного нарушителя от села Николо-Павловское.

Водитель за рулем Mazda 3 врезался в электрический столб, из-за чего без электричества осталась треть участков в коллективном саду «Горняк №3».

Кстати, другое ДТП, но со смертельным исходом, вчера случилось также в районе Монзино.

Виновник ДТП получил перелом ноги. Фотографии из «ТТ»: