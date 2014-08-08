Ночная гонка закончилась серьезной аварией под Нижним Тагилом (ФОТО)
8 августа 2014, 11:15Происшествия
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Вчера под Нижним Тагилом произошла еще одна одна серьезная авария. Все случилось в районе станции Монзино.
Пользователи паблика «Типичный тагильчанин» рассказывают, что пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС, которые преследовали злостного нарушителя от села Николо-Павловское.
Водитель за рулем Mazda 3 врезался в электрический столб, из-за чего без электричества осталась треть участков в коллективном саду «Горняк №3».
Кстати, другое ДТП, но со смертельным исходом, вчера случилось также в районе Монзино.
Виновник ДТП получил перелом ноги. Фотографии из «ТТ»:
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