Смертельное ДТП под Нижним Тагилом: Жигули проткнуло швеллером (ФОТО)

Сообщается, что 7 августа, в 07:20 26-летний водитель «ВАЗ-2105», двигаясь по территории коллективного сада «Металлист» близ Нижнего Тагила, утратил контроль над автомобилем и врезался в ограждение моста.

От удара «Жигули» насквозь проткнуло металлическим швеллером, при этом удар пришелся в грудь пассажира 1988 года рождения – он скончался до приезда медиков.

Предполагаемый виновник также получил травмы, и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Дать каких-либо объяснений госавтоинспекторам гражданин не сумел по причине сильного алкогольного опьянения.

Фото с сайта ГИБДД по Свердловской области