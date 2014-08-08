Смертельное ДТП под Нижним Тагилом: Жигули проткнуло швеллером (ФОТО)
8 августа 2014, 10:25Происшествия
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Вчерашним утром под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.
Сообщается, что 7 августа, в 07:20 26-летний водитель «ВАЗ-2105», двигаясь по территории коллективного сада «Металлист» близ Нижнего Тагила, утратил контроль над автомобилем и врезался в ограждение моста.
От удара «Жигули» насквозь проткнуло металлическим швеллером, при этом удар пришелся в грудь пассажира 1988 года рождения – он скончался до приезда медиков.
Предполагаемый виновник также получил травмы, и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Дать каких-либо объяснений госавтоинспекторам гражданин не сумел по причине сильного алкогольного опьянения.
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Фото с сайта ГИБДД по Свердловской области
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