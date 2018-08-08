Инспектор ПДН из Свердловской области осуждена за нераскрытое вовремя дело о педофиле

В 2014 году женщина заподозрила, что в семье девочки что-то не так. У ребенка были ссадины на теле. Информация была направлена в полицию, но так как и девочка, и ее родители говорили, что ребенок упал, то инспектор ПДН вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. У руководства не возникло никаких вопросов по решению женщины.

Через год история повторилась, однако на этот раз девочка рассказала, что подвергалась насилию со стороны отчима. Мужчина был осужден на 19 лет. После раскрытия дела к сотруднице ПДН у следователей тоже возникли вопросы.

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Женщину обвинили в превышении должностных полномочий и вызвали в суд.

По словам адвоката женщины, ее «сделали крайней» после того, как выяснилось, что у девочки ВИЧ.

Ее осудили за отказ в возбуждении уголовного дела, за вынесение постановления. Кроме нее, этот материал проверяли два ее руководителя и надзирающий прокурор, пояснил адвокат инспектора.