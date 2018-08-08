Мать с ребенком едва спаслись: микроавтобус сгорел под Екатеринбургом

В минувший вторник, 7 августа, на Чусовском тракте произошел пожар: горел микроавтобус.
Инцидент произошел недалеко от пересечения с объездной автодорогой напротив сада Университетский. Очевидцы рассказывали, что машина, которая загорелась, была под управлением женщины. Как позже выяснилось, автоледи услышала щелчок под приборной панелью, а вскоре из-под панели пошел дым. Дама за несколько секунд сумела выбраться из горящей автомашины вместе со своим ребенком. Сильное пламя стремительно охватило автомобиль, у машины даже начали взрываться колеса.
Все успели выскочить, пожарные приехали, потушили. Вроде как, стартер коротнул, пишут подписчики группы «Инцидент.Екатеринбург».
Очевидцы предположили, что у машины были технические проблемы. Проводка задымилась под панелью. На место были вызваны пожарные. Транспорт, судя по кадрам, восстановлению не подлежит.