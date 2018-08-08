Предприниматель в Красноуфимске продавал сигареты рядом со школой

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Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области подал иск в отношении индивидуального предпринимателя. Поводом к этому послужило нарушение запрета на розничную реализацию табачных изделий на расстоянии до 100 метров от образовательного учреждения.
Индивидуальный предприниматель-владелец магазина «Никольский дар», расположенного в городе Красноуфимск по адресу улица Интернациональная, дом 62, осуществлял продажу табачной продукции.
Магазин находится на расстоянии 27 метров от муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина».
Красноуфимский районный суд удовлетворил требования территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Действия предпринимателя признаны противоправными.
Владельца магазина обязали прекратить противоправные действия.
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