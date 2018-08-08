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Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения

Сегодня, 11:18Происшествия
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