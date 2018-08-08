Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения
Сына вице-спикера городской Думы Нижнего Тагила осудили за гибель человека в результате дорожно-транспортного происшествия.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозило 7 лет лишения свободы.
Базилевич-младший заплатил родственникам погибшего 50 тысяч рублей, после чего они отказались от своих претензий к нему.
Во время судебного заседания судья озвучила, что в крови обвиняемого была обнаружена практически смертельная доза алкоголя.
Базилевич приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселения, и на три года он лишен водительских прав. Пока у него сохраняется подписка о невыезде, а после вступления приговора в законную силу ему надо будет уехать в колонию-поселение самостоятельно, сообщила Евгения Синяева, помощник судьи Дзержинского райсуда Нижнего Тагила.