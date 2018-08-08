Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозило 7 лет лишения свободы.

Базилевич-младший заплатил родственникам погибшего 50 тысяч рублей, после чего они отказались от своих претензий к нему.

Во время судебного заседания судья озвучила, что в крови обвиняемого была обнаружена практически смертельная доза алкоголя.