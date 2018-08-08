Трое молодых людей пропали по дороге из Самары в Екатеринбург

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Три молодых человека из Свердловской области пропали по пути из Самары в Екатеринбург.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Инцидент Екатеринбург»
Родители ребят обратились в полицию с заявлением о пропаже. Пока о местонахождении молодых людей ничего неизвестно.
Сергей с двумя друзьями, Ромой Хасановым и Сергеем Москалевым, уехал в Питер на заработки. Он выехал из поселка Сарга в Шалинском районе 8 июля, ребята приехали в Екатеринбург, оттуда — в Питер и в Самару, сообщила Светлана Копорушкина, мать Сергея.
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28 июля Сергей звонил родителям последний раз. Он сказал, что будет дома 31 июля. Матери и своим друзьям он сообщил, что направляется из Самары в Екатеринбург. После этого молодой человек перестал выходить на связь.
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