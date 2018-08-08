Трое молодых людей пропали по дороге из Самары в Екатеринбург

Родители ребят обратились в полицию с заявлением о пропаже. Пока о местонахождении молодых людей ничего неизвестно.

Сергей с двумя друзьями, Ромой Хасановым и Сергеем Москалевым, уехал в Питер на заработки. Он выехал из поселка Сарга в Шалинском районе 8 июля, ребята приехали в Екатеринбург, оттуда — в Питер и в Самару, сообщила Светлана Копорушкина, мать Сергея.