Трёхлетняя тагильчанка госпитализирована после укуса змеи

Трёхлетняя девочка из Нижнего Тагила пострадала от укуса гадюки. В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в Областную клиническую больницу №1 Екатеринбурга, где врачи начали бороться за жизнь девочки.

Как сообщает «Тагильский рабочий», в июле змеи покусали 10 тагильчан. Специалисты обращают внимание граждан на то, что гадюка редко нападает первой. При встрече с ней лучше подождать, пока змея проползёт мимо или обойти её. В местах, где вероятнее всего водятся ядовитые пресмыкающиеся, необходимо быть предельно внимательным и носить резиновые сапоги, которые змея не сможет прокусить.