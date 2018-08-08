Забрал участковый: пачка гербовых удостоверений валялась в траве в Екатеринбурге
Сегодня, 10:50Происшествия
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В Екатеринбурге прохожие нашли пачку гербовых удостоверений охраны, лежащую в траве.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Znak.com
Находка была обнаружена на улице Конотопская.
Просто кто-то выбросил. До полиции еле дозвонились. В итоге дошли до участкового и он собрал все в пакет. Другие жильцы дома пошли с ним в кабинет, чтобы все зафиксировать, сообщил один из очевидцев.
Пресс-служба УМВД по Екатеринбургу пока не сообщает подробности происшествия до выяснения обстоятельств.
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