Два человека погибли при взрыве на военном полигоне под Архангельском
Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 8 августа, в Архангельской области на военном полигоне во время испытаний взорвалась реактивная установка. Минобороны сообщило о двух погибших и шести пострадавших, информирует РИА Новости.
Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, после чего изделие загорелось. В Минобороне подчеркнули, что взрыв никак не повлиял на атмосферу, так как не было выбросов вредных веществ.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, их состояние не уточняется.
Напомним, 5 августа под Ачинском произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, после чего последовала серия взрывов. В результате происшествия пострадали 12 человек, а население близлежащих территорий было эвакуировано.
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