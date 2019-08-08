Экс-директор «Уральского завода пластификаторов» предстанет перед судом за растрату
Ленинский суд Нижнего Тагила готовится к рассмотрению дела экс-директора «Уральского завода пластификаторов» Дмитрия Писцова, обвиняемого в хищении 10 миллионов рублей. По версии прокуратуры, Писцов, пользуясь служебным положением, при оплате счётов предприятия за энергопотребление выводил деньги в другую фирму.
Теперь он обвиняется по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата в крупном размере». Дело поступило в суд в апреле, но слушания несколько раз откладывались. По последним данным, судебное заседание назначено на 12 августа. Представители завода обещали TagilCity.ru дать комментарий позже.
«Уральский завод пластификаторов» был создан в 2007 году, предприятие занимается производством и поставкой пластификаторов на территории России и ближнего зарубежья. Дмитрий Писцов возглавлял его с момента основания до 2018 года.
В июле TagilCity.ru писало о Людмиле Писцовой, которая, по данным нашего издания, является матерью Дмитрия Писцова. Она с 2013 по 2016 год руководила«Центром профилактической медицины УХП», а после её увольнения вскрылась информация о многомиллионном ущербе: неправомерно выплаченных премиях, заработных платах, а также о невыгодных договорах аренды медицинского оборудования с фирмой её мужа. Сумма взысканных через суд средств с Писцовой составила более 9 млн рублей, при этом фактическая сумма исковых требований «Уралхимпласта» (который владеет ЦПМ УХП) превысила 13 млн рублей.