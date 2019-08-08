Экс-директор «Уральского завода пластификаторов» предстанет перед судом за растрату

Теперь он обвиняется по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата в крупном размере». Дело поступило в суд в апреле, но слушания несколько раз откладывались. По последним данным, судебное заседание назначено на 12 августа. Представители завода обещали TagilCity.ru дать комментарий позже.

«Уральский завод пластификаторов» был создан в 2007 году, предприятие занимается производством и поставкой пластификаторов на территории России и ближнего зарубежья. Дмитрий Писцов возглавлял его с момента основания до 2018 года.