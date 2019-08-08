На Урале двух школьников осудят за кражу оборудования с железнодорожной станции

По версии следствия, 17 апреля 2018 года школьники вскрыли путевые ящики и украли трансформатор, электромагнитное реле и двигатель для перевода железнодорожных стрелок.

Неисправность оборудования заметили сотрудники станции, которые и подали заявление в полицию.