Под Кушвой три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей
Сегодня, 21:18ПроисшествияФото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Свердловской области
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Лобовое столкновение автомобилей Хендэ Акцент и ВАЗ-2121 произошло на трассе под Кушвой 8 августа в 17:00, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург». Трёх пострадавших с травмами различной степени тяжести увезли на «скорой» в больницу Кушвы.
Сюжеты: Кушва
Согласно предварительной версии, 53-летний водитель иномарки превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. В ней находились 60-летний водитель и 44-летний пассажир.
Сотрудники дорожной полиции отмечают, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Теперь ГИБДД предстоит установить обстоятельства аварии и определить степени вины каждого её участника.
В этот же день на Серовском тракте произошло ДТП с участием «Нивы» и грузового автомобиля, в результате чего пострадали два человека.
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