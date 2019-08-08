Под Кушвой три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей

Согласно предварительной версии, 53-летний водитель иномарки превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. В ней находились 60-летний водитель и 44-летний пассажир.

Сотрудники дорожной полиции отмечают, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Теперь ГИБДД предстоит установить обстоятельства аварии и определить степени вины каждого её участника.

В этот же день на Серовском тракте произошло ДТП с участием «Нивы» и грузового автомобиля, в результате чего пострадали два человека.