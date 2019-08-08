Рабочего на Качканарском ГОКе раздавило металлической конструкцией

По предварительной информации, 7 августа на слесаря по ремонту оборудования упала металлическая конструкция. При подъеме груза тельфером произошел обрыв стропы. Рабочий скончался от травм, несовместимых с жизнью.

В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельств инцидента, дана оценка соблюдению требований законодательства о технике безопасности на предприятии.