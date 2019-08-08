Рабочего на Качканарском ГОКе раздавило металлической конструкцией
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего на Качканарском ГОКе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительной информации, 7 августа на слесаря по ремонту оборудования упала металлическая конструкция. При подъеме груза тельфером произошел обрыв стропы. Рабочий скончался от травм, несовместимых с жизнью.
В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельств инцидента, дана оценка соблюдению требований законодательства о технике безопасности на предприятии.
В июле прошлого года рабочий КГОКа лишился рук после ЧП на предприятии.
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