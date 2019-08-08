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#домахорошо
Трое человек погибли и 42 пострадали в аварии с автобусом в Новороссийске
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Трое человек погибли и 42 пострадали в аварии с автобусом в Новороссийске

Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: 5 канал
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