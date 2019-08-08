Трое человек погибли и 42 пострадали в аварии с автобусом в Новороссийске
Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: 5 канал
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Вечером 7 августа на горном серпантине в Новороссийске столкнулись туристический автобус и внедорожник, оба транспортных средства упали с обрыва, сообщат Пятый канал.
В результате аварии погибли тое человек, они находились во внедорожнике. Один пассажир машины — ребенок — госпитализирован в состоянии медикаментозной комы.
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Видео: 5 канал
Пострадали 42 пассажира туристического автобуса, большинство из них смогли покинуть транспортное средство сами. 28 человек госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших есть дети.
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