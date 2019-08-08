В Екатеринбурге два человека пострадали при столкновении «Нивы» и грузовика
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием «Нивы» и грузового автомобиля, в результате чего пострадали два человека, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла недалеко от Серовского тракта, на ЕКАД. В ГИБДД подтвердили информацию о пострадавших и сказали, что инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей