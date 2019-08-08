В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и сутки отпугивала медведя рычанием

Женщина пошла за грибами 6 августа и пропала. Сначала ее пытался найти ее супруг, однако ему это сделать не удалось, и он вызвал спасателей. Ночью ее обнаружили в болотистом овраге, в двух шагах от логова медведя.

Пенсионерка по пояс увязла в трясине. Караулившего ее медведя она отпугивала рыком.

Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя, рассказал представитель поискового отряда «Лига Спас».