В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и сутки отпугивала медведя рычанием
Сегодня, 20:37ПроисшествияФото: pixabay
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83-летняя женщина отправилась в тайгу за грибами и угодила в трясину прямо у логова медведя. Там пенсионерка провела сутки, сообщает ТАСС.
Женщина пошла за грибами 6 августа и пропала. Сначала ее пытался найти ее супруг, однако ему это сделать не удалось, и он вызвал спасателей. Ночью ее обнаружили в болотистом овраге, в двух шагах от логова медведя.
Пенсионерка по пояс увязла в трясине. Караулившего ее медведя она отпугивала рыком.
Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя, рассказал представитель поискового отряда «Лига Спас».
Женщину доставили в больницу. По словам врачей, она не пострадала, но находится в состоянии стресса, также у нее нарушена речь.
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