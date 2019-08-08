В Нижнем Тагиле 83-летняя женщина получила ушиб головы в трамвае

Когда трамвай тронулся от остановки «Театр кукол», пассажирка упала и получила травму: ушибленную рану волосистой части головы. На место были вызваны сотрудники Госавтоинспекции, которые, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что в момент начала движения трамвая пассажирка не держалась за поручень.