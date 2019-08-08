В Нижнем Тагиле ребенок пострадал в ДТП с участием пьяного водителя

Установлено, что водитель машины «Ниссан Блюберд», выезжая с дублера улицы Октябрьский проспект на автодорогу улицы Октябрьский проспект, неправильно выбрал скорость движения и допустил столкновение с двигавшейся впереди машиной марки «Киа Рио».

В результате столкновения травмировался пассажир «Ниссана», мальчик 2012 года рождения получил ушиб брюшной стенки. После осмотра медиками ребенок отпущен домой. Мальчик перевозился в детском удерживающем устройстве, соответствующем возрасту.

Водитель «Ниссана» ранее однократно привлекался к административной ответственности за незначительное нарушение ПДД. На момент ДТП мужчина был трезв. Водитель «Киа Рио» имеет стаж управления автомобилем 23 года. Он прошел на месте освидетельствование, результаты которого показали, что в момент аварии мужчина был пьян.