В Свердловской области застройщик получил срок за мошенничество
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском гендиректор ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление — 2» приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, гендиректор получил разрешение на строительство двух многоквартирных домов. В октябре 2014 года он начал привлекать дольщиков и получать от них средства. На самом деле мужчина только создал вид строительства, а деньги переводил на счета фирм-однодневок.
От действий застройщика пострадали 62 человека, сумма ущерба составляет более 97,9 млн рублей.
Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.
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