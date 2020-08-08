Дым видели издалека: при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги

Как рассказали Tagilcity.ru в Отделе надзорной деятельности, пожар произошел в 20:40 в коллективном саду «Дружба». В пожаре пострадало имущество, сгорели перегородки и перекрытия внутри частного садового дома.

Фото: группа во "Вконтакте" Инцидент Нижний Тагил

В ходе тушения пожара в доме был обнаружен мужчина 1961 года рождения. С ожогами 20% тела и признаками отравления продуктами горения пострадавший был доставлен во вторую городскую больницу, рассказали в Отделе надзорной деятельности.

Предполагаемая причина пожара — замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. По факту пожара ведётся проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Недавно В Нижнем Тагиле из-за горевших домашних вещей в квартире погиб мужчина.