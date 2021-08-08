Годовалый ребёнок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом

Авария под Нижним Тагилом, в котором пострадал годовалая девочка, случилась днём 7 августа 2021 года на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Мужчина, управлявший Renault Symbol, во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Из-за наезда Hyndai отбросило в сторону Renault Sandero, сообщает отдел Пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». В аварии пострадали 3 человека. Осмотрев девочку и диагностировав ей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба, медики решили, что ей можно ехать домой. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Мама пострадавшей девочки, управлявшая Hyndai, ушибла себе руку. Женщину, которая являлась водителем Renault Sandero, госпитализировали с травмой живота и ушибом груди. Водителем Renault Symbol оказался 50-летний мужчина. К ответственности за нарушение ПДД ранее привлечён не был. Момент столкновения водитель, как оказалось, не помнит. Также были осмотрены машины и место аварии. Все водители по результатам определения на состояние опьянения оказались трезвыми. На данный момент идёт следствие, во время которого установят причину возникновения аварии. Напомним, 6 августа 2021 года погибла 51-летняя женщина в результате аварии, которая приключилась на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда. Трое мужчин, которые пострадали в ДТП, были отвезены в больницу. Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Нижним Тагилом

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