Годовалый ребёнок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом

Годовалый ребёнок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом
Годовалый ребёнок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:07ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Авария под Нижним Тагилом, в котором пострадал годовалая девочка, случилась днём 7 августа 2021 года на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Мужчина, управлявший Renault Symbol, во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Из-за наезда Hyndai отбросило в сторону Renault Sandero, сообщает отдел Пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

В аварии пострадали 3 человека. Осмотрев девочку и диагностировав ей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба, медики решили, что ей можно ехать домой.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Мама пострадавшей девочки, управлявшая Hyndai, ушибла себе руку. Женщину, которая являлась водителем Renault Sandero, госпитализировали с травмой живота и ушибом груди.

Водителем Renault Symbol оказался 50-летний мужчина. К ответственности за нарушение ПДД ранее привлечён не был. Момент столкновения водитель, как оказалось, не помнит.

Также были осмотрены машины и место аварии. Все водители по результатам определения на состояние опьянения оказались трезвыми.

На данный момент идёт следствие, во время которого установят причину возникновения аварии.

Напомним, 6 августа 2021 года погибла 51-летняя женщина в результате аварии, которая приключилась на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда. Трое мужчин, которые пострадали в ДТП, были отвезены в больницу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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